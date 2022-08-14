Донецк, , 11:29 — REGNUM ВСУ за 35 минут обстреляли 5 населенных пунктов в ДНР. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:15 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️10:20 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️10:45 — н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️10:49 — н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град»; ️10:51 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 мин калибра 120 мм; ️10:16 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Гольмовский: выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️10:50 — н.п. Первомайское — н.п. Зайцево (южное): выпущено 15 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки украинские войска 57 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 371 единицу боеприпасов.

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