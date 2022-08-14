Токио, , 11:23 — REGNUM Немецкая компания BMW планирует запустить массовое производство автомобилей на водородных топливных элементах в 2025 году. Об этом рассказал руководитель отдела продаж BMW Питер Нота в интервью изданию Nikkei.

Устройство автомобиля на водородном топливе Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)

Компания BMW представила концепт-кар iX5 Hydrogen на водородных топливных элементах осенью 2021 года. Представитель компании рассказал, что мелкосерийное производство первых образцов начнётся уже в 2022 году. Массовое производство компания запустит в 2025 году.

Автомобили на водородных топливных элементах отличаются от электромобилей большей дальностью хода. Также их можно будет заправить всего за несколько минут. Питер Нота отметил, что эта технология является особенно актуальной для больших внедорожников.

Автомобили BMW будут оснащаться водородными топливными элементами, разработанными совместно с японской компанией Toyota Motor. Эти компании сотрудничают с 2013 года, они совместно разрабатывали спортивные автомобили, включая BMW Z4 и Toyota Supra.

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