Москва, , 11:22 — REGNUM Проведение независимыми экспертами проверки скандального доклада правозащитной Amnesty International о военных преступлениях киевских боевиков прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Потому что результат должны быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, — не стреляет», — написала она в своём сообщении.

При этом Захарова отметила, что такой подход является антинаучным и подчеркнула, что именно его наличие и определяет нынешнюю систему Запада как диктатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа город Энергодар и Запорожская АЭС снова попали под обстрел со стороны вооружённых украинских формирований.