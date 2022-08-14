Москва, 14 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована 14 августа на сайте правительства.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства, активно внедрять инновационные технологии и разработки, … устранять административные барьеры, сокращать продолжительность строительно-инвестиционного цикла, запускать новые проекты. Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов», — отмечается в тексте телеграммы.

Он пожелал строителям успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.