Лос-Анджелес, США, , 11:18 — REGNUM Актриса и певица Дженнифер Лопес высказалась о конфликте коллеги Бритни Спирс и её бывшего мужа Кевина Федерлайна. Об этом сообщил Billboard.

Дженнифер Лопес Цитата из видеоинтервью

Лопес поддержала Спирс, процитировав её публикацию на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пожелав ей «оставаться сильной». Однако, как отмечает издание, позже артистка удалила пост.

ИА REGNUM напоминает, что Кевин Федерлайн дал интервью, в котором заявил, что их общие со Спирс дети не хотят общаться с матерью — причиной он назвал поведение артистки, а также фотографии обнажённого тела, которыми она делится в соцсетях. Позже экс-супруг певицы обнародовал ролики, в которых она ругает детей за то, что они отказываются наносить лосьон для лица.

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