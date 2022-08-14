Лос-Анджелес, США, 14 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Актриса и певица Дженнифер Лопес высказалась о конфликте коллеги Бритни Спирс и её бывшего мужа Кевина Федерлайна. Об этом сообщил Billboard.

Цитата из видеоинтервью Дженнифер Лопес

Лопес поддержала Спирс, процитировав её публикацию на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пожелав ей «оставаться сильной». Однако, как отмечает издание, позже артистка удалила пост.

ИА REGNUM напоминает, что Кевин Федерлайн дал интервью, в котором заявил, что их общие со Спирс дети не хотят общаться с матерью — причиной он назвал поведение артистки, а также фотографии обнажённого тела, которыми она делится в соцсетях. Позже экс-супруг певицы обнародовал ролики, в которых она ругает детей за то, что они отказываются наносить лосьон для лица.