Вашингтон, , 11:13 — REGNUM 46-й президент США Джо Байден, возможно, не примет участия в следующих выборах через два года, заявила член палаты представителей от Демократической партии Кэролин Мэлони (штат Нью-Йорк). Об этом 14 августа передает The New York Times.

Джо Байден Adam Schultz Biden for President

Отказ от участия Байдена в борьбе за пост главы Белого дома США является пока неофициальным и неподтвержденным, добавила Мэлони.

«Неофициально, он больше не будет баллотироваться», — считает она. Кстати, к следующим выборам Байдену будет уже 81 год.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

США близки к состоянию банановой республики. Об этом заявил замглавного редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.

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