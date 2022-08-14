Вашингтон, 14 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. 46-й президент США Джо Байден, возможно, не примет участия в следующих выборах через два года, заявила член палаты представителей от Демократической партии Кэролин Мэлони (штат Нью-Йорк). Об этом 14 августа передает The New York Times.

Adam Schultz Biden for President Джо Байден

Отказ от участия Байдена в борьбе за пост главы Белого дома США является пока неофициальным и неподтвержденным, добавила Мэлони.

«Неофициально, он больше не будет баллотироваться», — считает она. Кстати, к следующим выборам Байдену будет уже 81 год.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

США близки к состоянию банановой республики. Об этом заявил замглавного редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.