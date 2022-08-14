Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Страны Запады возмущены сотрудничеством президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 12 августа написал обозреватель Стивен Эрлангер в своей статье для американской газеты The New York Times.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган kremlin.ru

«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает (ими) значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», — говорится в материале.

Также Эрлангер высказал мнение о том, что желание турецкого лидера не портить отношения Анкары с Москвой может быть связано с готовностью российской стороны к обоюдовыгодному сотрудничеству.

При этом обозреватель напомнил, что Турция не стала поддерживать антироссийские санкции, может начать работать в попавшими под ограничения банками из РФ и с готовностью принимает денежные средства по российским кредитным картам.

Кроме того, он добавил, что также при этом Анкара имеет доступ к дешёвым энергоносителям и получает прибыль от сделок с компаниями из РФ, а также уточнил, что для Эрдогана особенно важно согласие Москвы на подавление в Сирии, в которой Россия поддерживает президента Башара Асада, курдского сепаратизма.

В то же время, по мнению Эрлангера, у Эрдогана есть и политические трудности перед выборами президента Турции в 2023 году, так как турецкая экономика «рушится» и у Центробанка страны почти нет иностранной валюты.

«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция не станет подключаться к антироссийским санкциям в энергетической сфере.