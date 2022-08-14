Донецк, , 11:05 — REGNUM За минувшие сутки военные ДНР и России уничтожили танк, полевой склад боеприпасов, а также два бронетранспортера и более 20 человек личного состава ВСУ. Об этом 14 августа сообщила Народная милиция ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, один полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава», — отмечается в сообщении ведомства.

За минувшие сутки ВСУ 57 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 371 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки выпустили 371 боеприпас по территории ДНР