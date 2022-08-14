Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Основатель Killnet рассказал, какую информацию удалось получить после взлома сайта оборонного предприятия Lockheed Martin (США), которое производит HIMARS.

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«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше 10 лет ведёт тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA. Мы получили больше 9 Гб различной информации», — передает его слова RT.

Основатель Killnet добавил, что в Lockheed Martin отрицают взлом, который дал доступ к информации о работниках.

«Но что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по 5 баксов за логин?» — подчеркнул он.

Ранее российская хакерская группировка Killnet подтвердила взлом внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.