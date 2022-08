Лос-Анджелес, США, , 10:57 — REGNUM Клип певицы Тейлор Свифт на песню All Too Well, снятый ею как короткометражный фильм, получил право на номинацию на «Оскар» в 2023 году. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Тейлор Свифт Jana Zills

Клип будет представлен в номинации «Лучший короткометражный фильм». Помимо Тейлор Свифт в эту категорию попадёт шестиминутный клип Кендрика Ламара We Cry Together.

ИА REGNUM напоминает, что клип на песню All Too Well вышел ещё в 2021 году, спустя десять лет после выхода первой версии композиции. В ролике сыграли Сэди Синк («Очень странные дела») и Дилан О’Брайен («Волчонок»).

