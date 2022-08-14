Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Пепловое облако зафиксировано на высоте 11 км над уровне моря около вулкана Карымский. Об этом 14 августа сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Игорь Шпиленок Карымский вулкан. Камчатка

«В 23:10 был зафиксирован пепловый шлейф длиной 20 км, в 23:30 — пепловое облако размером 50×10 км в 50 км от вулкана, в 23:50 — пепловое облако размером 20×10 км в 100 км от вулкана», — отмечается в сообщении.

Вулкану присвоен «красный» код опасности.