Вашингтон, 14 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Эксперты ООН прогнозируют, что население Земли достигнет 8 млрд человек в середине ноября 2022 года. Об этом говорится в отчёте ООН «Мировые демографические перспективы на 2022 год».

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Прогнозы экспертов ООН показывают, что к 2030 году население Земли достигнет 8,5 млрд человек, а к 2050 году — 9,7 млрд. Пик численности населения Земли придётся на 2080-е годы. Ожидается, что с этого времени до 2010 года численность населения будет держаться на уровне 10,4 млрд человек.

В отчёте прогнозируется, что Китай уступит Индии звание страны с самым многочисленным населением уже в 2023 году. Среди стран с самым быстрорастущим населением в период до 2050 года будут ДР Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. Ожидается, что более половины прироста населения Земли до 2050 года придётся на страны Африки, расположенные к югу от Сахары.

Среди других демографических тенденций в отчёте ООН отмечается рост доли пожилых людей в общей структуре населения. Прогнозируется, что к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше во всём мире будет в два раза превышать число детей в возрасте до 5 лет. Средняя продолжительность жизни к 2050 году должна достичь 77,2 года.