Луганск, 14 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Разведчики Народной милиции ЛНР захватили во время продвижения к Соледару украинскую БРДМ-2.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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После незначительного ремонта бронемашина встала в строй и теперь служит в рядах Народной милиции ЛНР, отметили в ведомстве.

За минувшие сутки украинские войска 57 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 371 единицу боеприпасов.