14 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Газпром-арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» выходят на поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ПФК ЦСКА Роберто Мойзес Дарья Дарья © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Дарья © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес Дарья Дарья © ИА REGNUM

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Дарья © ИА REGNUM

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает мяч Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев Дарья Дарья © ИА REGNUM

Победу сине-бело-голубым принесли голы Малкома и Мантуана. У ЦСКА отметился нападающий Фёдор Чалов, который на 63 минуте матча сумел реализовать пенальти. По результатам встречи «Зенит» набрал 11 очков и возглавил таблицу РПЛ, ЦСКА с 10 очками занимает третье место.

Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев и игрок ПФК ЦСКА Мойзес Дарья Дарья © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес Дарья Дарья © ИА REGNUM

Igrok FK CSKA Igor' Diveev Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПФК ЦСКА Хорхе Карраскаль и игрок ФК «Зенит» Вендел Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков пропускает пенальти Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Думаю, хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первый тайм. По движению, созданным голевым моментам — смотрелись очень хорошо. Во втором тайме где-то фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом, но по итогу всего матча, конечно, огромное преимущество, огромное количество созданных моментов. Конечно, жаль, что единственная ошибка в обороне привела к пенальти. Такое бывает в футболе, мы тоже к этому должны быть готовы», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев Дарья Дарья © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес Дарья Дарья © ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев Дарья Дарья © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ПФК ЦСКА Саша Зделар Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 21 августа. В шестом туре Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» на сыграет с «Торпедо», а ЦСКА встретится с «Ахматом».

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуется победе в матче с ПФК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуется победе в матче с ПФК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM