Санкт-Петербург,
14 августа 2022, 11:47 — REGNUM Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Газпром-арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» выходят на поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ПФК ЦСКА Роберто Мойзес
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает мяч
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Победу сине-бело-голубым принесли голы Малкома и Мантуана. У ЦСКА отметился нападающий Фёдор Чалов, который на 63 минуте матча сумел реализовать пенальти. По результатам встречи «Зенит» набрал 11 очков и возглавил таблицу РПЛ, ЦСКА с 10 очками занимает третье место.
Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев и игрок ПФК ЦСКА Мойзес
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Igrok FK CSKA Igor' Diveev
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Хорхе Карраскаль и игрок ФК «Зенит» Вендел
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков пропускает пенальти
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Думаю, хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первый тайм. По движению, созданным голевым моментам — смотрелись очень хорошо. Во втором тайме где-то фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом, но по итогу всего матча, конечно, огромное преимущество, огромное количество созданных моментов. Конечно, жаль, что единственная ошибка в обороне привела к пенальти. Такое бывает в футболе, мы тоже к этому должны быть готовы», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Дарья © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ПФК ЦСКА Саша Зделар
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 21 августа. В шестом туре Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» на сыграет с «Торпедо», а ЦСКА встретится с «Ахматом».
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуется победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуется победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM