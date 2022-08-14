Вашингтон, 14 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Вокалист и ритм-гитарист группы Metallica Джеймс Хетфилд и его жена Франческа Хетфилд (Томаси) расстались. Об этом 14 августа пишет TMZ.

Kreepin Deth Metallica

По данным издания, музыкант подал документы на развод ещё в начале 2022 года, однако об этом стало известно только сейчас. Причина расставания пары неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Джеймс Хетфилд и Франческа Томаси поженились в 1997 году. У пару есть трое совершеннолетних детей — две дочери и сын.