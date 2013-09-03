Вашингтон, 14 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. О необходимости усиления военного присутствия США и дополнительных поставок американского оружия заявляют страны восточного фланга Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 14 августа пишет американская газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как пишет издание, на протяжении последних месяцев число военнослужащих США в Европе возросло на 20 тыс., составив порядка 100 тыс., однако ряд стран считает это недостаточным.

При этом уточняется, что также страны Восточной Европы и Прибалтики просят усилить поставки американского оружия, которое нужно им для «сдерживания» России.

Также указывается, что ранее генсек минобороны Эстонии Кусти Салм сообщи, что стране нужны реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, способные к ведению наблюдения и совершению «точных ударов» беспилотники Reaper и радиолокационные системы. В свою очередь, в Варшаве отметили, что им в деле укрепления обороноспособности помогли бы более быстрые поставки ракетных комплексов Patriot, РСЗО HIMARS, истребителей F-16 и боевых танков Abrams.

Помимо этого, источник газеты в Пентагоне рассказал, что правительство Литвы сообщило, что ему было бы спокойнее при наличии современной американской реактивной артиллерии дальнего действия и систем воздушной и береговой обороны, которые в обычной ситуации являются недоступными для стран с небольшим бюджетом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что на сегодняшний день Соединённые Штаты находятся на грани войны с Россией и Китаем.