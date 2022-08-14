Москва, , 10:31 — REGNUM В Москве 14 августа ожидается 30-градусная жара, без осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Синоптическая ситуация обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк, с температурным фоном на 8−9 градусов выше климатической нормы августа. Температура воздуха в столице +29 … +31, в Подмосковье от +27 … +32», — отметил он.

Ветер будет восточный 2−7 м в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.