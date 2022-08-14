Красноярск, , 10:27 — REGNUM В Красноярском крае в результате пожара погибла женщина и трое ее несовершеннолетних детей. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 14 августа в деревне Жаровск Курагинского района. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании в 2-этажном деревянном доме. Пожарные выехали на место ЧП, но спасти женщину и ее детей не удалось.

В результате случившегося пострадал и отец несовершеннолетних. В тяжелом состоянии он госпитализирован.