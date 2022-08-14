Москва, 14 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Бывший глава минобороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный под псевдонимом Стрелков), под руководством которого силы ДНР летом 2014 года вышли из городов республики Славянск и Краматорск, затем занятых украинскими боевиками, опроверг сообщения о своём задержании в Крыму. Об этом 14 августа сообщает телеканал RT в своём телеграм-канале.

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«Игорь Стрелков опроверг информацию о своём задержании», — говорится в сообщении и добавляется, что также Гиркин опроверг сообщения СМИ Украины о том, что он находится в КПЗ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бывший глава минобороны ДНР Игорь Гиркин (более известный под псевдонимом Стрелков) был задержан на территории Крыма при попытке поехать в Херсон для участия в военных действиях.