Грозный, , 10:20 — REGNUM Западным политикам нужно отойти от стратегии развала России и подумать над тем, как выстроить с ней сотрудничество. Об этом 14 августа заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.«Западный мир видимо до сих пор не может понять… Нынешняя Россия, это не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте. Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала РФ, а отношение к сотрудничеству со страной, которая … превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое», — отметил он в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

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Кадыров добавил, что «стоит кому-либо захотеть откусить от страны, — останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей».

Ранее глава Чечни заявил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс.

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