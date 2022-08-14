Грозный, 14 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Западным политикам нужно отойти от стратегии развала России и подумать над тем, как выстроить с ней сотрудничество. Об этом 14 августа заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Западный мир, видимо, до сих пор не может понять… Нынешняя Россия, это не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте. Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала РФ, а отношение к сотрудничеству со страной, которая … превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое», — отметил он в Telegram-канале.

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Кадыров добавил, что «стоит кому-либо захотеть откусить от страны — останется без зубов и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей».

Ранее глава Чечни заявил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс.