Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Американская актриса Дениз Дауз скончалась в возрасте 64 лет. Об этом14 августа пишет Deadline, ссылаясь на сестру артистки Трейси Дауз.

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«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить наших друзей и семью за всю любовь и молитвы. С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз Дауз ушла, чтобы встретить нашу семью в вечной жизни», — прокомментировала смерть актрисы её сестра.

ИА REGNUM напоминает, что Дениз Дауз была известна по роли миссис Ивонн Тизли в подростковом драматическом телесериале «Беверли-Хиллз 90 210». Она также исполняла второстепенные роли в таких популярных сериалах, как «Доктор Хаус», «Анатомия страсти» и других.