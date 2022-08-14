Москва, 14 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Взломавшая системы американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin хакеры из группировки Killnet передадут спецслужбам информацию о сотрудничестве компании с американским аэрокосмическим агентством NASA. Об этом основатель Killnet рассказал в интервью RT.

Хакер

Представитель хакерской группировки рассказал, что в результате взлома систем Lockheed Martin удалось получить данные о сотрудничестве компании с NASA. Всего получено более 9 Гб различной информации. Он добавил, что Lockheed Martin тесно взаимодействует со спутниковой системой NASA более 10 лет.

«Если вам интересно, куда уйдут ценные документы, то я смело скажу вам: они уйдут подарком нашим спецслужбам», — заявил основатель хакерской группировки.

Хакерская группировка Killnet начала кибератаки на американскую корпорацию Lockheed Martin, занимающуюся производством РСЗО HIMARS и другого вооружения, в августе 2022 года. В результате кибератак перестал работать сайт компании, система авторизации сотрудников и некоторые сервисы NASA.