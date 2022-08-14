Вашингтон, , 10:13 — REGNUM В ФБР утверждают, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок, тем самым выстрелив в оператора фильма «Ржавчина» Галину Хатчинс. Об этом сообщило издание ABC.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

Согласно результатам экспертизы, из револьвера, который использовался на съёмочной площадке, нельзя было выстрелить без нажатия на спусковой крючок, что исключает «случайность» выстрела. В отчёте ФБР также говорится, что все внутренние компоненты оружия «функционировали и не были повреждены».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года Алек Болдуин выстрелил из револьвера, предназначенного для съёмок вестерна «Ржавчина», в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссёр картины Джоэл Соуса. По словам актёра, выстрел произошёл случайно — он был уверен, что оружие было заряжено холостыми патронами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сеть выложили возможный список персонажей «Мадам Паутины»