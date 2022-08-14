Лондон, , 10:12 — REGNUM Свои голоса за главу британского МИД Элизабет Трасс на выборах премьер-министра страны готовы отдать свыше 60% членов Консервативной партии Великобритании. Это следует из обнародованных 14 августа результатов опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium.

Лиз Трасс Tom Witham

Уточняется, что исследование было проведено в период с 8 по 12 августа среди 570 британских консерваторов, при этом статистическая погрешность не указывается.

Согласно полученным результатам, свой голос за Трасс готов отдать 61% членов британской Консервативной партии, в то время как за её оппонента — экс-главу минфина страны Риши Сунака — готовы проголосовать 39% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа стало известно, что английской писательнице Джоан Роулинг, автору книг о Гарри Поттере, угрожали убийством после того, как она высказала поддержку раненому в результате нападения писателю Салману Рушди.