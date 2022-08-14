Ханты-Мансийск, 14 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Югра восьмой день лидирует по площади лесных пожаров в России. Огнеборцам удалось преломить ситуацию и площадь, пройденная огнём, сокращается, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар

На утро 14 августа в регионе действовало 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 89 269 га. Днём ранее площадь пожаров составляла 98 292 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе с 29 июля введён режим ЧС в связи с пожароопасной обстановкой.