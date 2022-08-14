Рыбинский район, Красноярский край, 14 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

Авария произошла рано утром 14 августа на 26 км трассы Заозерный-Агинское». По предварительным данным, 35-летний автомобиля Suzuki Aerio выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом 524 «Заозерный-Ст. Саянская».

«В результате ДТП 58-летний пассажир автобуса, не пристёгнутый ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте ДТП», — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также в Рыбинском районе автомобиль скорой помощи, в которой находилась беременная женщина, столкнулась с большегрузом. В результате погибла медик.

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