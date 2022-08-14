Москва, 14 августа 2022, 10:07 — REGNUM У Киева нет возможности победить российскую армию. Об этом заявил журналистам командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников, взятый в плен.
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«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — оценил он шансы Киева.
Он признался, что кадровые военнослужащие подготовлены намного лучше, чем представители его формирования, а оружием, предоставленным Западом, большинство военных пользоваться не умеют.
Также он добавил, что боевики «Кракена» захватывали дачи под Харьковом.
8 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что точечными ударами ВКС России и ракетными войсками удалось уничтожить боеспособность «Кракена» по Харьковом.
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