Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Письмо, в котором содержится просьба оценить, нанесён ли бывшим президентом США Дональдом Трампом хранением государственных документов в его поместье во Флориде ущерб национальной безопасности, направили директору американской национальной разведки Эврил Хейнс конгрессмены от Демократической партии страны Кэролин Малони и Адам Шифф. Текст письма 13 августа был обнародован на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы пишем, чтобы запросить проведения немедленной проверки и оценки ущерба в связи с сообщениями о том, что бывший президент Трамп забрал и хранил в своем личном поместье <…> строго засекреченную информацию», — говорится в послании.

Также конгрессмены-демократы попросили Хейнс максимально возможно быстро провести закрытый брифинг по вопросу об оценке такого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что федеральный закон «Патриотический акт», принятый в США в 2001 году по предложениям Джо Байдена, был преступлением.