Москва, , 10:01 — REGNUM Боевики украинского нацподразделения «Кракен» захватывали дачи под Харьковом. Об этом рассказал журналистам командир взвода нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников.

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«По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе … Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию», — отметил он.

Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали опорные пункты в жилых многоквартирных домах Харькова и Николаева.