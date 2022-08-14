Запорожье, Украина, , 09:56 — REGNUM Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о состоянии АЭС после обстрелов.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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«Сама АЭС не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты», — отметил он.

Ранее сообщалось, что руководство освобождённой части Запорожской области предлагает остановить работу Запорожской АЭС, которую продолжают обстреливать ВСУ.

Представителям Международного агентства по атомной энергии следует как можно скорее посетить Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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