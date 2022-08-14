Москва, , 09:53 — REGNUM Информацию о новых преступлениях вооружённых украинских формирований против мирных жителей запросят у Минобороны РФ следователи. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России запросят у Министерства обороны РФ данные об очередных преступных действиях украинских националистов в отношении мирного населения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию сообщается о новых фактах использования ВСУ гражданских объектов в военных целях.

Кроме того, уточняется, что в посёлке городского типа Ясная Поляна Донецкой Народной Республики в общежитии экономико-машиностроительного лицея № 65 киевскими боевиками был оборудован опорный пункт и склад боеприпасов, и при этом не эвакуированы жители близлежащих домов.

Помимо этого, отмечается, что в посёлке городского типа Гуты Харьковской области в здании школы находятся украинские нацисты из батальона «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заминированы проходы к образовательному учреждению, о чём умышленно не уведомлены мирные жители. В городе Николаеве на территории детского сада № 117 подразделениями ВСУ созданы опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, и не эвакуированы местные жители.

При этом добавляется, что в городе Краматорске в густонаселенных жилых кварталах украинские боевики устроили огневые позиции, а также разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня, обстреливая из них позиции подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции ДНР, провоцируя их этим на ответный огонь и сознательно прикрываясь мирными жителями, которым запрещено покидать свои дома, как живым щитом.

«Кроме того, Следственный комитет России зафиксирует и обстоятельства очередных обстрелов мирного населения. По имеющимся данным, в результате обстрела украинскими вооруженными формированиями поселка Зайцево, Макеевки, Петровского района города Донецка три человека погибли, еще три местных жителя получили ранения», — указывается в сообщении.

«Приведенные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел», — также добавляется в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Washington Post написало, что страны восточного фланга НАТО заявили о необходимости расширения военного присутствия США в регионе.