Кызыл, 14 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Туве суточный прирост носителей коронавируса превысил 100 человек. За минувшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (+50). Диагноз также подтвердился у жителей города Ак-Довурак, Кызылского, Чеди-Хольского, Тес-Хемского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 13 628.

«На лечении находится 906 человек, в том числе на стационарном — 135. В тяжёлом состоянии 6 человек. К аппарату ИВЛ подключен 1 больной», — отметили в минздраве.