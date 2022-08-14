Донецк, 14 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские войска 57 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 371 единицу боеприпасов. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За истекшие сутки Представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ. 371 единица различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Было повреждено 46 домостроений в Донецке, Кировском и Червоногвардейском районах Макеевки, Старомихайловке, Горловке, Зайцево, Гольмовском, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.