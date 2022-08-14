Вашингтон, 14 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Известный по работе над серией фильмов «Джон Уик» американский кинорежиссёр Чад Стахелски начал подготовку к экранизации видеоигры «Призрак Цусимы» (Ghost of Tsushima). Об этом режиссёр рассказал в интервью порталу Collider.

Ghost of Tsushima

Стахелски заявил, что хочет снять экранизацию на японском языке. Для этого он планирует привлечь к работе японских актёров, а также других специалистов из Японии.

Режиссёр высокого оценил оригинальную видеоигру, которая может лечь в основу фильма. Он отметил, что в работе создателей игры видно уважение к Акире Куросаве, которого сам Стахелски считает одним из наиболее влиятельных режиссёров.

Он добавил, что уже начал переговоры с компанией Sony, которая выступила издателем игры Ghost of Tsushima. В японской компании поддержали идею американского режиссёра.

Видеоигра Ghost of Tsushima для приставки PlayStation 4 вышла в июле 2020 года. Проект получил высокие оценки критиков, средняя оценка на агрегаторе рецензий Metacritic составила 83 из 100 баллов.