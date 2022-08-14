14 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 10:35 — REGNUM Британские издания дают советы Берлину, что становится предметом интереса многих польских изданий. Так, в Польше обратили внимание на статью журнала The Economist о пробуждении «спящего гиганта» Европы — Германии.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению издания, Москва своей спецоперацией на Украине заставила «проснуться» немцев, которые теперь должны поменять «свою энергетическую, внешнюю и оборонную политику». И новая Германия может стать «личным кошмаром для российского президента Владимира Путина», поскольку Берлин окажется «более сильным и смелым в более объединенной Европе». Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об «увеличении расходов на оборону, более реалистичной внешней политике, отходе от «пацифистского табу», помощи Украине и тщательном пересмотре отношений с Китаем». В ближайшее время он также должен представить стратегию национальной безопасности. Конечно, «существует риск, что поддержка политики Шольца будет ослабевать по мере того, как расходы на войну и растущие цены на энергоносители изменят отношение электората, который на данный момент в основном поддерживает позицию канцлера по отношению к России и Украине». Однако если «Германия бросит Украину, это будет трагедией как для немцев, так и для Украины. Это конфликт, который определит будущее континента», — заключает британский журнал.

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента Украины

Процитированное выше — это то, что стало предметом интереса популярного польского портала Onet. Не будем угадывать мотивацию этого издания, но сама по себе она представляет интерес для анализа. Потому что «просыпающаяся Германия» в наборе с Украиной для польской элиты становится предметом различных выводов. Есть те, кого это не пугает, но таких немного, в основном они из числа радикальных евроэнтузиастов. Что касается правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), то здесь царят иные настроения. Наиболее остро их обозначил в емкой формуле председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, заметивший, что «не знает, против кого вооружается Германия, против России или против нас». Возможно, что союз «или» в данном случае лишний. Потому что исторически проявление Берлином серьезного интереса к Украине оборачивалось большими проблемами как для русских, так и для поляков. В XX веке это уже было проявлено во время двух мировых войн, когда Германия, решая вопрос захвата и подчинения Украины, вначале обеспечивала себе контроль над польским плацдармом.

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

А чего ждать сейчас? Некоторые немецкие геополитики начинают поднимать вопрос о новом статусе своей страны в Европе и мире. В этом контексте обращает на себя внимание программная статья бывшего председателя Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, опубликованная в американском журнале Foreign Affairs. В ней Ишингер заявляет, что «Германия заинтересована в оказании надежной поддержки Украине и в том, чтобы война закончилась быстро и на максимально благоприятных для Украины условиях. Более того, Германия в период неопределенности в Европейском союзе имеет все возможности для того, чтобы обеспечить лидерские позиции не только в отношении Украины, но и более широких проблем безопасности Евросоюза». Однако для реализации этой программы Берлину надо преодолеть комплекс «неприятия применения военной силы и глубокое сопротивление переменам». Делая оговорку в отношении того, что это требуется реализовать на базе укрепления трансатлантических отношений, то есть в кооперации с США, далее экс-глава Мюнхенской конференции призывает Евросоюз стать «более способным к военным действиям, когда НАТО не сможет или не пожелает действовать», а также отказаться от принципа консенсуса в принятии решений в Евросоюзе.

Это уже прямой вызов не столько Москве, сколько Вашингтону и ориентирующимся на него европейским странам, прежде всего Польше. Ведь в правящем польском лагере можно встретить суждения, предлагающие определять будущее Украины в парадигме не Евросоюза, а Североатлантического альянса. Но сильному в военном отношении ЕС не будет нужно НАТО, где доминируют американцы. А тогда возникают и такие варианты действий новой Европы под командованием Берлина, которые на восточном направлении будут предполагать прямое задействование Варшавы в давлении на Россию в ситуации, когда Польша утратит свой суверенитет. Похоже, что эту ситуацию просчитывают в Лондоне, который так и не простил Михаилу Горбачеву согласия на аннексию ГДР со стороны ФРГ, против чего выступала в то время Маргарет Тэтчер. Отсюда такое активное участие Великобритании в украинском кризисе и подпитка ею радикализации киевского режима. Лондону нужно столкнуть Берлин и Москву на украинском плацдарме. А если для этого потребуется пожертвовать Польшей, то так тому и быть.