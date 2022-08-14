Донецк, , 09:41 — REGNUM Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку еще 10 снарядов. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдыта ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:00 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм. ️09:14 — н.п. Орловка — н.п. Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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