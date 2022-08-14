Монца, Италия, 14 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Торино» переиграл команду «Монца» в матче первого тура чемпионата Италии. Об этом 14 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алексей Миранчук

Игра прошла на поле стали она «Комунале Бриантео» в Монце и закончилась победой гостей со счётом 1:2.

В составе победителей голами отличились российский полузащитник Алексей Миранчук (43-я минута) и парагвайский форвард Арнальдо Антонио Санабрия (66-я). При этом российский игрок травмы был заменён в перерыве.

Автором единственного гола «Монцы» стал португальский нападающий Дани Карвалью (90-4-я).

Отметим, это был дебютный матч Алексея Миранчука за «Торино», по итогам встречи российский футболист оказался в тройке лучших игроков встречи.