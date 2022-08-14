Кабул, , 09:36 — REGNUM Назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«15 августа в Москве — переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев — закупка нефти, других видов топлива, муки, пшеницы, подсолнечного масла», — отметил он в интервью РИА Новости.

Делегация также планирует посетить Казань.