Рыбинский район, Красноярский край, 14 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Красноярском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как сообщает телеканал ТВК6, авария произошла днём 14 августа на трассе Р-255 «Сибирь». Выезжая со стороны села Большие Ключи, медицинский УАЗ столкнулся с грузовиком Scania.

В результате медработник погибла. Кроме того, пострадали водитель скорой, а также находившаяся в салоне беременная женщина, которую везли в Канск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Большемуртинском районе на трассе столкнулись мотоблок с самодельным прицепом и автомобиль Nissan. В результате происшествия погибли два человека — мать с 10-летним сыном.

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