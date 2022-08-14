Брентфорд, Великобритания, 14 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Португальский нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не стал пожимать руку главном тренеру команды Эрику тен Хагу по окончании матча второго тура чемпионата Англии с клубом «Брентфорд». Об этом 14 августа сообщает Sport Bible.

Oleg Dubyna Криштиану Роналду

Уточняется, что 37-летний футболист, который вышел на поле в стартовом составе и провёл на нем все 90 минут матча, прошёл мимо тен Хага, не пожав ему руку.

При этом матч второго тура чемпионата Англии проходил в Брентфорде и закончился победой хозяев с разгромным счётом 4:0.

Отметим, в первом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграли команде «Барйтон» со счетом 1:2 и на данный момент находятся на последнем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.