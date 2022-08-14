Москва, 14 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана Арифа Алви и Шехбаза Шарифа с 75-летием провозглашения независимости республики. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер выразил уверенность, что уровень взаимодействия между Россией и Пакистаном будет расти:

«Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. РФ и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в т. ч. на антитеррористическом и афганском направлениях. Уверен, что совместными усилиями можем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-пакистанских связей на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности».