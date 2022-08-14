Иерусалим, , 09:16 — REGNUM Открывший стрельбу по автобусу в Иерусалиме задержан. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба полиции.

Автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, в результате семь человек получили ранения.

«Террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовался во время стрельбы», — отмечается в сообщении.

Нападавший — 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме, задержан.

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