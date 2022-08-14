Симферополь, , 09:13 — REGNUM Бывавший глава минобороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный под псевдонимом Стрелков), под руководством которого силы ДНР летом 2014 года сдали украинским боевикам города республики Славянск и Краматорск, был задержан на территории Крыма при попытке поехать в Херсон для участия в военных действиях. Об этом 14 августа сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Игорь Гиркин Dom kobb

По данным источника, Гиркин пытался уехать в Херсонскую область «по паспорту прикрытия», использовавшемуся им во время работы в спецслужбах.

При этом утверждается, что экс-глава МО ДНР своей поездкой не ставил «никаких политических целей» и «наводить смуту в Новоросии не собирался». Также говорится, что Стрелков желает «принять личное участие» в спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.

Отметим, Игорь Стрелков был назначен главой минобороны ДНР 15 мая 2014 года, а в ночь на 5 июля 2014 года вывел войска ДНР из Славянска, а затем — из Краматорска, в результате чего эти города были заняты украинскими боевиками, впоследствии создавшими там мощный укрепрайон.