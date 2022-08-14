Донецк, 14 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. ВСУ за две минуты трижды обстреляли территорию ДНР. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:50 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️08:50 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️08:52 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

ВСУ выпустили по Донецку и Пантелеймоновке 7 снарядов.