14 августа 2022 | Время чтения 11 мин

Алексей Щеглов, , 10:34 — REGNUM 14 августа отмечается Международный день Правил дорожного движения. История ПДД берет начало в Древнем Риме, когда в 50-х годах до нашей эры Гай Юлий Цезарь, римский политический деятель и полководец, ввел одностороннее движение на нескольких улицах города.

Поток машин Иван Шилов © ИА REGNUM

Значительно позже, в 1865 году, парламент Великобритании принял первый закон, регулирующий дорожное движение. Тогда скорость транспорта ограничивалась 6 км/ч, а в 1868 году в Лондоне установили первый механический железнодорожный семафор с цветным диском.

Спустя 25 лет, 14 августа 1893 года, во Франции на законодательном уровне были приняты первые Правила дорожного движения. Этот исторический день и стал официальной датой современного праздника.

В СССР первые правила дорожного движения вступили в силу в 1961 году и действовали на территории всех союзных республик. До 1961 года каждый регион Советского Союза придерживался своих собственных правил. Например, в Москве ограничение скорости было 60 км/ч, в Калужской области — 50 км/ч, а в Тульской и вовсе 30 км/ч.

ПДД под гильотиной

Действующие Правила дорожного движения были приняты Постановлением Совета Министров Правительства РФ 23 октября 1993 года. Этот документ стал основой безопасности дорожного движения и взаимоотношений всех его участников — водителей и пешеходов. С тех пор поправки в ПДД вносились более 50 раз.

С 2019 года Минтранс и МВД совместными усилиями готовили новый пакет поправок к ПДД с рядом нововведений: уточнение действия запрещающих знаков и правил проезда круговых перекрестков, новые правила стоянки, новые скоростные ограничения и т.д. Несмотря на то, что документ прошел все согласования, на заключительном этапе он зашел в тупик. Дело в том, что в декабре 2020 года Правила дорожного движения попали под «регуляторную гильотину» — было принято правительственное постановление, запрещающее вносить точечные изменения в ряд законодательных актов, поправки стали возможны только через переутверждение всего документа. В этом списке оказались и Правила дорожного движения. Несмотря на то, что МВД и Минтранс настаивали, что блок срочных правок подготовлен, а без них создается угроза безопасности граждан, Аппарат правительства и Минюст РФ посчитали, что изменения в документ вносить больше нельзя — это противоречит принципам «регуляторной гильотины».

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

Таким образом, ситуация складывается так, что оперативно внести изменения в действующие правила дорожного движения нельзя. Даже минимальная техническая поправка возможна только через переутверждение и переиздание всего документа, а это — длительный процесс согласования со всеми профильными ведомствами.

Технологии вне закона

Одна из самых злободневных причин, указывающих на необходимость актуализации существующих правил дорожного движения, — бум на новомодные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Сюда относятся электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие приспособления, чья популярность за последние пять лет продолжает расти лавинообразно. К примеру, за период с июля 2021-го по июль 2022 года количество электросамокатов в одной только Москве выросло на 40% — до 35 тыс. единиц. Для сравнения: в 2018 году, когда сервис кикшеринга (система предоставления электросамокатов в краткосрочную аренду) только запустили, в столице было доступно лишь 3150 электросамокатов. То есть за четыре года их количество выросло в 10 раз. Сами же электросамокаты перестали быть безобидными детскими игрушками: некоторые электрические модели способны развивать скорость более 80 км/ч.

К сожалению, популярность таких СИМ вкупе с высокими скоростями привела к росту случаев дорожно-транспортных происшествий с их участием, в том числе смертельных. За первое полугодие 2022 года в России произошло 370 ДТП с участием СИМ, в них получили ранения 382 человека и погибли шестеро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 174%, число погибших — на 100%, раненых — на 176,8%.

Прокат электросамокатов Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Необходимо понимать, что наряду с тем, что электросамокат является одним из самых популярных средств передвижения в летний период, он же является и одним из самых опасных — ввиду особенностей его тормозной системы и скорости движения, которая может достигать 80 км/ч и более. Важно помнить, что выезжать на средствах индивидуальной мобильности на проезжую часть дороги нельзя. Человек, передвигающийся на электросамокате или ином СИМ, по действующим правилам дорожного движения считается пешеходом», — напоминает директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД) Александр Домбровский.

Интересно, что весной 2022 года СМИ сообщали, что Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством в ходе рассмотрения дела по одному очень резонансному ДТП. Однако, как заявляют в автомобильном сообществе, это лишь прецедент в одном конкретном деле после проведения технической экспертизы электросамоката. С решением Верховного суда в законе ничего не изменилось. Все СИМ по-прежнему не приравнены к транспортным средствам, а человек, передвигающийся на электросамокате, по действующим правилам дорожного движения так и считается пешеходом. Особенно нелепым это кажется, когда такие «пешеходы» едут по проезжей части со скоростью автомобильного потока.

Как и когда разрешится «самокатный вопрос», пока непонятно. В нашей стране существуют и другие примеры, когда регуляторный вопрос в области технологий безопасности дорожного движения пребывает в статусе «все сложно». Так, например, происходит с методом контроля средней скорости, который в России применялся с 2013 года и доказал свою высокую эффективность в снижении всех основных показателей аварийности, о чем свидетельствуют и результаты недавнего исследования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. Однако из-за проблемы отставания закона от технологического прогресса в действующем КоАП, принятом 20 лет назад, понятие «средней скорости» отсутствует, с сентября 2021 года ГИБДД приостановила вынесение постановлений за превышение средней скорости. Неоднократно российские СМИ сообщали, что понятие «средней скорости» и норма о постановлениях за ее превышение будут прописаны в новом КоАП, но до практики дело пока не дошло. С подобной инициативой, получившей положительный отклик в правительстве, МВД и Минюсте, выступил и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Летом 2022 года депутатами были разработаны поправки к «автомобильной» главе Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые предлагают внести понятие «средней скорости» в КоАП.

Марат Хуснуллин Правительство России

Следует отметить, что существует заведомо ошибочное мнение, будто с возвратом средней скорости появится некий новый штраф, а водителю придется двигаться на автомобиле с какой-то определенной скоростью, но это в корне неверно. Состав правонарушения остается тем же: превышение установленной скорости движения — и точка. Средняя скорость является лишь дополнительным методом выявления этого нарушения. Статья 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения» четко описывает состав такого правонарушения и соответствующие карательные последствия. Понятие «превышение установленной скорости», а также скоростные режимы на дорогах РФ, если метод контроля средней скорости вернется, останутся неизменными, дополнится только количество способов их фиксации.

Русские все еще любят быструю езду. А зря

С начала 70-х годов на территории России начался рост количества жертв ДТП. Это дало толчок для ускоренного развития автомобильных технологий безопасности. В 2014 году удалось вернуться к показателям аварийности 45-летней давности. Однако за это время в приоритетах управления транспортом в городе произошел разворот в сторону микромобильности и безопасности пешеходов.

Сегодня главная мера, призванная обеспечить безопасность всех участников движения, но вызывающая негодование многих водителей, — это снижение скоростного режима. Так, например, на некоторых улицах Москвы и Подмосковья власти также снижают скорости до 50 км/ч — это хороший пример для всех регионов России, где проблема высоких скоростных режимов в городах остается, к сожалению, пока актуальной. В конце 2021 года в столице вовсе снизили до 30 км/ч максимально разрешенную скорость для транспорта на четырех улицах и в прилегающих к ним переулках в центре Москвы. И вопрос даже не в том, что 60 км/ч — это слишком высокая скорость для города, а в том, что нештрафуемый порог дает водителям «зеленый свет» и возможность разгоняться на дополнительные 20 км/ч. Итого 80 км/ч на большей части дорог в городе. А на загородных — 110–150 км/ч. Пока битва за снижение скоростей оказывается проигранной сторонниками безопасности на дорогах: власти продолжают потакать лобби любителей полихачить и балансодержателей платных трасс. Последние не только добиваются повышения разрешенных скоростей, но также успешно противостоят установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В то время как, например, в Швеции, которая добилась одних из самых низких показателей социального риска (2,2 смерти в ДТП на 100 тыс. населения) на дорогах, продолжают добиваться снижения скоростных режимов (отметим, что и повышение допустимых скоростей случается — но максимально до 110 км/ч) и устанавливать дополнительные средства мониторинга за скоростями.

Контроль скорости Дарья Драй © ИА REGNUM

Также в некоторых городах Франции, Бельгии, Испании, Нидерландов и Великобритании уже приняли новые правила, ограничивающие максимальную скорость на городских дорогах до 30 км/ч. Это несомненно помогает снизить число жертв дорожно-транспортных происшествий. По данным ВОЗ, при столкновении с пешеходом при скорости автомобиля 30 км/ч в 90% случаев пешеход выживает, при скорости 45 км/ч вероятность выжить у пешехода опускается ниже 50%, а при скорости 80 км/ч тормозного пути длиной 58 метров не хватает для того, что сохранить жизнь пешеходу.

«Также существует проблема — при управлении автомобилем многие водители надеются на «авось». Превышая допустимую скорость, водители уверены, что трагичные события обойдут их стороной. И в этой ситуации наиболее эффективным средством для их «перестройки» становится пропаганда БДД — она помогает зафиксировать в сознании людей важные постулаты ПДД и безопасного поведения на дорогах. Сейчас мы видим, что количество ДТП в Московской области снижается. Так, например, период январь–июнь 2022 года показал снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Подмосковья на 15,3%. Устойчивый тренд снижения количества ДТП в регионе сохраняется с начала года. Во многом это результат работы по пропаганде безопасности дорожного движения, которую ведут инспекторы ГИБДД МО совместно с нашей общественной организацией», — отметила генеральный директор Союза безопасности дорожного движения Светлана Заболоцкая.

ПДД для беспилотников

Законодательная гибкость, которой нам не хватает, — это одно из условий для быстрого повышения уровня безопасности на дорогах и развития технологий БДД. Например, именно это обеспечивает передовые позиции Сингапуру, по мнению Ксении Шашкиной, руководителя Лаборатории беспилотных технологий Центра компетенций НТИ, недостаток такой гибкости может встать на пути транспортного развития. Сегодня российские компании предпочитают обкатывать беспилотники, например, на дорогах в США, где законодательство позволяет транспорту передвигаться по дорогам без сидящего в кабине оператора-контролера.

В России беспилотники двигаются по улицам по разрешению постановления правительства №1415 об эксперименте по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильных дорогах общего пользования, принятом еще в 2018 году. Это временная мера. В 2019 году вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко обещал разработать ПДД для беспилотников к 2022 году.

Беспилотный автомобиль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем временем необходимость в них уже действительно назрела. Испытания беспилотного транспорта то и дело проводят, а в США еще в 2020-м запустили сервис беспилотного такси. Конечно, речи о полном переходе на беспилотники пока нет. Но тем сложнее ситуация: необходимо разрабатывать регламенты поведения не только для беспилотного транспорта, но и для обычных водителей транспорта, которые совсем скоро будут делить дороги с самоуправляемыми автомобилями. Переход на беспилотники необходим и для улучшения ситуации с безопасностью дорожного движения — по данным исследования KPMG, до 95% аварий провоцирует человеческий фактор, а вина чаще всего лежит на водителе.

Дорога ложка к обеду — какие ПДД нужны нам сегодня?

«Закон доро́г» — такой синоним можно подобрать к правилам дорожного движения. Этот документ является фундаментальной основой безопасности всех участников дорожного движения. Однако и он должен «идти» в ногу со временем, не отставая от технологического прогресса и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Для повышения порядка и гармонии на дорогах необходимо соблюдать принцип своевременности, а именно актуализировать и правила дорожного движения, и КоАП с учетом современных жизненных реалий.