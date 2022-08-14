Канберра, 14 августа 2022, 08:55 — REGNUM Из-за стрельбы была проведена эвакуация в аэропорту австралийской столицы — Канберры. Об этом 14 августа сообщает местная газета The Daily Telegraph.
Также указывается, что сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в открытии стрельбы.
При этом информация о пострадавших в результате этого инцидента не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа один человек погиб в результате инцидента со стрельбой в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния).