Канберра, 14 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Из-за стрельбы была проведена эвакуация в аэропорту австралийской столицы — Канберры. Об этом 14 августа сообщает местная газета The Daily Telegraph.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Также указывается, что сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в открытии стрельбы.

При этом информация о пострадавших в результате этого инцидента не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа один человек погиб в результате инцидента со стрельбой в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния).